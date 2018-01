Homem morre em acidente com máquina agrícola em Castelo Branco

Hoje às 15:15 Facebook

Um homem de 79 anos morreu, esta terça-feira, num acidente com uma máquina agrícola em Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco.

"O acidente registou-se numa propriedade privada [em Juncal do Campo], com o capotamento de um motocultivador. Morreu um homem de 79 anos", explicou a fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse que o alerta foi dado às 11.25 horas.

Foram mobilizadas para o local três viaturas dos bombeiros de Castelo Branco, com oito operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital da Covilhã e a GNR.