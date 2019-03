Incêndio destrói duas viaturas de centro de dia em Castelo Branco

Hoje às 12:07 Facebook

Um incêndio destruiu esta sexta-feira duas viaturas ligeiras do Centro de Dia de Sobral do Campo, em Castelo Branco, que se encontravam no interior de uma garagem, disse fonte da Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco explicou que o alerta foi dado às 06:24 e que o incêndio ficou resolvido cerca das 7 horas.

OS dois veículos ligeiros ficaram totalmente destruídos.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram duas viaturas dos bombeiros, com seis operacionais e militares da GNR.

Já o Comando Territorial de Castelo Branco GNR disse à Lusa que, para já, não há indícios ou suspeita de crime.

As causas que estiveram na origem do incêndio são ainda desconhecidas.