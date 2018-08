Hoje às 14:40 Facebook

O concurso público no âmbito do programa Revive para a instalação de uma unidade hoteleira no Colégio de São Fiel, no Louriçal do Campo (Castelo Branco), ficou sem propostas até ao final do prazo, que terminou no dia 1 de agosto.

"Recebemos contactos e manifestações de interesse sobre o concurso do Colégio de São Fiel, mas não foram apresentadas propostas até ao final do prazo", afirmou fonte da Secretaria de Estado do Turismo.

