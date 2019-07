Nove meios aéreos combatem incêndio em Castelo Branco

JN Hoje às 16:23, atualizado às 16:32 Facebook

Um incêndio ativo numa zona florestal da localidade de Sobral do Campo, em Castelo Branco, está a mobilizar nove meios aéreos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco e com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio deflagrou poucos minutos depois das 15 horas e estava, pelas 16.20 horas, a mobilizar 152 operacionais, apoiados por 34 viaturas e nove meios aéreos.

"O fogo está a arder com alguma intensidade, mas não está a ameaçar casas", disse ao JN fonte do CDOS, escusando-se a adiantar mais informações.