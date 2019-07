Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove meios aéreos e mais de 240 bombeiros estão a combater, esta quinta-feira, um reacendimento do incêndio que tem assolado desde ontem Sobral do Campo e Ninho do Açor, em Castelo Branco.

Segundo o site oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o alerta foi dado às 15.07 horas.

No local estão 243 operacionais, apoiados por 63 viaturas terrestres e nove meios aéreos.