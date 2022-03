Jovem de 26 anos desaparecido em Castelo Branco

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

Um jovem de 26 anos está desaparecido, desde quarta-feira, em Castelo Branco, e a PSP difundiu já um alerta nacional para o tentar encontrar, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a informação do Comando Distrital de Castelo Branco, o alerta foi dado pela sua companheira, que se deslocou à esquadra da PSP para fazer a participação do desaparecimento do jovem durante a noite passada.

"Foi feita uma difusão, a nível nacional, para o desaparecimento do jovem e os agentes estão já no terreno", explicou a fonte.

Adiantou ainda que o homem, natural de Portalegre, residia e trabalhava em Castelo Branco, numa empresa de cablagens para automóveis.