Lar de Castelo Branco com 29 infetados

Célia Domingues Hoje às 19:08

Vinte e dois utentes do lar de um centro residencial de idosos em Póvoa de Rio de Moinhos, Castelo Branco, testaram positivo à covid-19, na quarta-feira à noite.

Um destes idosos, todos homens e com idades que rondam os 80 anos, está internado no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, "sem gravidade" e com um "quadro estável", indicou, em conferência de imprensa, a diretora clínica da Unidade Local de Saúde, Eugénia André. Além destes utentes, sete funcionários também testaram positivo, entre os quais um médico e uma enfermeira.

Segundo informou o presidente da Câmara, José Alves, até ao final da tarde desta quinta-feira, os utentes com covid-19 (21) e os que não estão infetados (nove) serão separados dentro daquela IPSS. "Existe espaço dentro do edifício para esse efeito e mesmo os doentes infetados, que são assintomáticos - ou seja, não apresentam sintomas - ficarão numa área restrita entre cada um durante o período determinado de isolamento, ou seja, 10 dias".

Os dois responsáveis asseguraram que a Segurança Social, a Saúde Pública e a Câmara estão a providenciar soluções para que os idosos sejam acompanhados diariamente. "A Segurança Social vai colocar três funcionárias e o hospital já tem um médico de Medicina Geral indicado para esse efeito", acrescentou José Alves.

O primeiro caso detetado na instituição foi o do utente que, numa ida ao hospital, foi submetido a teste.