Lar ilegal em Castelo Branco com 27 infetados

Vinte e sete pessoas do lar do Centro Social de Salgueiro do Campo, no concelho de Castelo Branco, tiveram resultado positivo para o novo coronavírus.

"Estão 17 utentes e 10 colaboradores infetados, todos eles assintomáticos", referiu o presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O autarca explicou que existem ainda 12 utentes na instituição com resultado negativo de infeção pelo novo coronavírus. "Estes utentes negativos vão fazer testes nos próximos dias", salientou.

José Augusto Alves adiantou que apesar desta instituição não estar devidamente licenciada (o processo está em curso), "para a Câmara de Castelo Branco o tratamento dado é igual ao que é dado a qualquer outra instituição de solidariedade social nas mesmas condições".