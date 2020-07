Licenciaturas do Politécnico de Castelo Branco com 95% de taxa de empregabilidade

Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As licenciaturas ministradas nas escolas do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) apresentam uma taxa de empregabilidade de 95%, segundo a informação disponibilizada no portal Infocursos, foi anunciado esta terça-feira.

"A elevada taxa de empregabilidade dos licenciados do IPCB é, em parte, o resultado do ensino prático e orientado para o exercício da profissão praticado no IPCB, assim como da ligação ao tecido empresarial regional e nacional, orientações incluídas no Plano Estratégico da instituição para o quadriénio 2019 - 2022", explica o presidente do IPCB, António Fernandes, em comunicado.

O portal InfoCursos disponibiliza dados e estatísticas sobre os cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados integrados e mestrados lecionados em instituições de ensino superior portuguesas.

Leia mais em Jornal do Fundão