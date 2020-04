Mação, Sertã e Vila de Rei vão ter projetos-piloto de transformação da paisagem

Hoje às 18:43 Facebook

Os municípios de Mação (Santarém), Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco) já apresentaram ao Governo projetos-piloto de transformação da paisagem, com o objetivo de recuperar a área ardida e ativar a gestão agroflorestal. A confirmação foi dada por fonte oficial da secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território.

"A iniciativa de elaboração do Programa de Transformação da Paisagem (PITT) (...) não prejudicou a realização de trabalhos nos concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei, havendo já propostas de intervenção para áreas integradas de gestão da paisagem", revelou, esta quinta-feira, a mesma fonte da secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território.

O Governo criou um grupo de trabalho para elaborar o PITT para os concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei - afetados por grandes incêndios -, um plano inicialmente previsto para ser entregue até esta quinta-feira.

