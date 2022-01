Maior herdade vedada do país já é de espanhóis

Vale Feitoso é uma propriedade que já esteve nas mãos da família Salgado. Foi comprada por um fundo de investimento que quer juntar a pecuária e o turismo à caça.

A herdade do Vale Feitoso, situada nos concelhos de Idanha-a-Nova e Penamacor, distrito de Castelo Branco, a maior área privada vedada do país e uma das maiores da Península Ibérica, com 7373 hectares, outrora nas mãos da família Salgado, vai ser alvo de um plano de recuperação no valor de cinco milhões de euros pelas mãos do novo proprietário, o grupo espanhol da Vestain Spain. Este fundo de investimento imobiliário tem negócios na mesma área em Espanha, Reino Unido, França e Alemanha.

Em fevereiro de 2021, a Vestain Spain comprou o Vale Feitoso por 20,6 milhões de euros em leilão aberto no processo de insolvência que se arrastava desde 2017. A 14 de dezembro foi feita a escritura de aquisição da titularidade que significa a primeira presença deste grupo no nosso país. A Vestain Spain pretende investir nos próximos anos 50 milhões de euros em Portugal e Espanha na aquisição de propriedades florestais.