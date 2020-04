Primeira morte por Covid-19 em Castelo Branco

Célia Domingues Hoje às 14:08 Facebook

É a primeira morte por Covid-19 num hospital do distrito de Castelo Branco. Trata se da mulher de 81 anos, que foi internada no hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, no sábado, depois de terem surgido sintomas suspeitos numa clínica onde fazia hemodialise, na Guarda.

Foi internada no serviço de referência para hemodialisados, no Serviço de Nefrologia de Castelo Branco. A mulher, utente do lar de Vila Nova de Foz Coa, faleceu esta terça-feira, apesar de nos últimos dias ter estado ventilada e apresentar um quadro estável.

"Apresentamos as nossas condolências, lamentamos o falecimento de uma mulher hemodialisada, natural da Guarda" indicou a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.

Nos dois hospitais do distrito, Castelo Branco e Covilhã, estão internadas 4 pessoas infetadas mas com uma situação estável. O numero de internados a aguardar resultados do teste Covis-19 não chega a uma dúzia.