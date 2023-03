Região de Castelo Branco quer crescer por via aérea

Lídia Barata Hoje às 08:15 Facebook

Aeródromo vai ter uma área empresarial para fixar empresas ligadas à aeronáutica. Já acolhe Proteção Civil, escolas de pilotos e pode receber serviços para "aliviar" a Portela.

Castelo Branco vai criar uma área de localização empresarial na zona envolvente ao Aeródromo Municipal. "Na prática, vamos tornar um equipamento de cinco milhões de euros num polo de desenvolvimento regional, não só ao nível da proteção civil, mas também da formação de pilotos e empresarial, associado às novas tecnologias e novas indústrias e à indústria aeronáutica", havendo já manifestações de interesse nesse sentido, afirma o presidente do Município, Leopoldo Rodrigues, que avança que a Câmara "adquiriu um conjunto significativo de terrenos" situados junto ao aeródromo para acolher novos negócios.

O equipamento integra já uma base de apoio logístico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas a proximidade com Espanha levou o Governo a propor a Bruxelas que instale ali uma das quatro bases de pré-posicionamento de meios europeus de combate aos incêndios, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pelas condições que oferece.