Sem vagas para testes, utentes de Castelo Branco temem não ter visitas no Natal

Célia Domingues Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Dificuldade em agendar testes está a deixar as famílias apreensivas com a impossibilidade de fazer visitas no Natal.

Em oito dos 11 concelhos do distrito de Castelo Branco, nenhuma farmácia aderiu ao programa de realização de quatro testes gratuitos por mês custeados pelo Estado. A falta de locais para fazer testes à covid-19 pode vir a reduzir as visitas aos doentes internados nos hospitais ou a quem vive em lares.

"Não temos condições para fazer os testes, quer em termos humanos quer físicos", justifica Sílvia Guerra, da Farmácia Guerra, em Oleiros. "É exigida uma porta de entrada diferente para a zona de testes, por exemplo", indica a responsável. Na vila, contudo, existe o único laboratório do distrito, que aderiu a esta medida.