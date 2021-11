Só um "milagre" de última hora pode salvar a Dielmar

Célia Domigues Hoje às 07:52 Facebook

Um dos interessados não conseguiu financiamento e o outro não avançou. Autarca admite um trunfo final.

Não existem propostas para a compra da Dielmar, empresa de confeções de Castelo Branco que está em falência com 242 trabalhadores, num processo que será decidido pelos cerca de 300 credores já na próxima quarta-feira. A empresa que mais interesse demonstrou, a Outfit 21, de Leiria, não conseguiu financiamento, desistindo do negócio. Contudo, o Governo está a trabalhar numa situação de última hora, confirmou ontem ao JN o presidente da Câmara de Castelo Branco. "Ainda existe uma luz ao fundo do túnel", adiantou Leopoldo Rodrigues.

Segundo apurámos, o Governo está em contacto com um empresário que poderá apresentar uma proposta na derradeira assembleia de credores no dia 10. Se não for nesse dia, "poderá fazê-lo depois, propondo retomar a empresa e ir contratar alguns trabalhadores, que poderão ser menos, ao desemprego", explicou uma fonte ligada às negociações. "Enquanto isso, estamos a trabalhar num plano que agilize os pagamentos pelo Fundo de Garantia Salarial a todos aqueles trabalhadores se a fábrica fechar", acrescenta.