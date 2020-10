Surto em lar de idosos em Castelo Branco com 29 infetados

Hoje às 17:51 Facebook

A Câmara Municipal de Castelo Branco e a diretora clínica do hospital da cidade confirmaram na tarde desta quinta-feira, em conferência de imprensa, a existência de um surto de covid-19 no lar de idosos da Póvoa de Rio Moinhos, com 22 utentes infetados, mais cinco auxiliares, um médico e uma enfermeira.

A informação foi avançada pelo presidente da Câmara, José Alves, e pela diretora clínica do Hospital Amato Lusitano, Eugénia André, sublinhando que a instituição continua a ter 22 colaboradores não infetados e que assegurarão o regular funcionamento do lar. Dos 22 idosos com resultado positivo para o novo coronavírus, apenas um está internado, mas sem estar numa situação considerada grave.

