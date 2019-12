Terapia com larvas já se faz em Castelo Branco

Hoje às 15:52, atualizado às 15:54 Facebook

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) está a aplicar terapia larvar para remoção de tecidos desvitalizados em feridas complexas de pacientes como alternativa de controlo da infeção.

Em comunicado, a ULSCB explica que a terapia larvar disponibilizada no Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco surge como uma importante alternativa de controlo local da infeção e remoção do tecido não viável, numa altura em que as resistências aos tratamentos tópicos e aos antibióticos são uma realidade e preocupação a nível nacional.

