Pista de gelo na Serra da Estrela forma futuros atletas

Equipamento nas Penhas da Saúde, Covilhã, que abriu em dezembro e fecha em abril, já teve 10 mil pessoas. Há crianças que vêm do outro lado do distrito para duas horas de aula de hóquei em gelo e patinagem.

"Estiquem o rabo para trás, estiquem os braços e não larguem o ursinho" - a instrução parte de Sophia LaMay, professora de patinagem às cerca de 10 crianças que estão a aprender a patinagem. É o primeiro contacto com o gelo. Os pais estão na bancada já bem mais descansados depois de as primeiras aulas terem sido pautadas por algumas quedas. "As crianças adaptam-se bem, têm um corpo mais leve", diz-nos a professora americana.

No Serra da Estrela Ice Arena, uma pista de gelo nas Penhas da Saúde, na Covilhã, a funcionar desde dezembro, já passaram cerca de 10 mil pessoas, cálculo entre as crianças que estão nas aulas de hóquei no gelo e patinagem e os visitantes. A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), proprietária do empreendimento instalado junto à Pousada da Juventude, faz um balanço positivo da primeira temporada.