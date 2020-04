Anúncio para exploração de lítio na Argemela gera críticas

Hoje às 16:14 Facebook

O anúncio do pedido para a celebração do contrato relativo à exploração de lítio na Serra da ​​​​​​​Argemela, que foi publicado recentemente, está a gerar críticas, por coincidir com o período em que decorre o estado de emergência.

O anúncio da Direção Geral de Energia e Geologia foi publicado em Diário da República no dia 2 de abril e torna público que a PANNN, Consultores de Geociências, Lda., requereu a celebração de contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de lítio, estanho, tântalo, nióbio, volfrâmio, rubídio, cobre, chumbo, zinco, ouro, prata, césio, escândio, terras raras e pirites, para uma área denominada "Argemela", localizada nas freguesias de Coutada e Barco, do concelho da Covilhã, e nas freguesias de Silvares e Lavacolhos, do concelho do Fundão.

