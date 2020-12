Aulas teóricas e teórico-práticas da Universidade da Beira Interior em regime online em janeiro

Hoje às 16:56 Facebook

As aulas teóricas e teórico-práticas na Universidade da Beira Interior (UBI) vão funcionar em regime online no mês de janeiro, anunciou esta terça-feira a instituição.

A decisão foi comunicada à academia pelo reitor António Fidalgo e justificada por duas razões: "Libertam-se salas para podermos fazer as avaliações em regime presencial, nomeadamente as habituais frequências no final do semestre; e evitamos o risco de aumentar o contágio na Covilhã após o término das festas natalícias".

As aulas laboratoriais e os ateliês devem continuar a ser ministrados presencialmente e também poderão realizar-se presencialmente aulas teórico-práticas, após acordo entre o docente e os alunos.

