Avião Canadair entre os oito meios aéreos que combatem fogo na Serra da Estrela

Oito meios aéreos, entre eles um avião Canadair, estão a apoiar mais de 1500 bombeiros no combate ao incêndio que lavra na Serra da Estrela desde sábado, segundo a proteção civil.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelo menos um avião Canadair está entre os oito meios aéreos mobilizados ao início da manhã para apoiar os 1535 bombeiros no combate ao fogo, que contam igualmente com 473 viaturas.

O fogo, que começou no concelho da Covilhã e que se estendeu a Manteigas passou para os concelhos da Guarda e Gouveia (distrito da Guarda).

Durante a tarde de quarta-feira, o incêndio obrigou à evacuação de um parque de campismo no concelho de Manteigas, numa atitude que o comandante operacional de Lisboa e Vale do Tejo considerou de proatividade do município, "garantindo a segurança das pessoas".

Os aviões Canadair estiveram inoperacionais na quarta-feira.