Carnaval da Neve anima Covilhã

Uma pista de gelo no centro da cidade, bailes, concertos, uma exposição e corsos carnavalescos são algumas das principais propostas e atividades que vão ser realizadas na Covilhã, no âmbito do tradicional "Carnaval da Neve", a partir da próxima sexta-feira, 21 de fevereiro.

Organizado numa parceria entre a Câmara da Covilhã, o Clube Nacional de Montanhismo e a Associação Empresarial da Covilhã Belmonte e Penamacor, o programa promete "momentos de grande animação", sintetiza a autarquia.

