Cinco meios aéreos combatem fogo em zona florestal da Covilhã

Lídia Barata Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

São 145 os operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e cinco meios aéreos, que estão desde as 13.26 horas desta quinta-feira, a combater as chamas no lugar quinta da Vargem, em Unhais da Serra, dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, Covilhã.

Os dados foram avançados ao JN pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O incêndio deflagrou numa área florestal, afetando uma zona com eucaliptos, pinheiros e mato, não havendo habitações, nem população em perigo.

PUB

Com os efeitos do incêndio de agosto de 2022 na Serra da Estrela ainda bem presentes, o ataque inicial musculado visa conter as chamas no mais curto espaço de tempo, evitando que progridam de modo a causar danos maiores.