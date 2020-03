Covilhã com medidas de apoio e desconto na água para quem perder rendimento

Hoje às 18:22 Facebook

A Câmara da Covilhã aprovou, esta sexta-feira, um conjunto de medidas de apoio a empresas e munícipes, entre as quais a suspensão do pagamento de estacionamento e a aplicação de descontos para quem perder rendimentos em virtude da pandemia ​​​​​​​Covid-19.

O pacote de medidas foi aprovado, esta sexta-feira, por unanimidade, durante uma reunião privada do executivo, que decorreu através de videoconferência, como explicou o presidente do município, Vítor Pereira. O objetivo é "minimizar os constrangimentos" sentidos por famílias e empresas do concelho.

Entre as medidas está a suspensão do pagamento da tarifa no estacionamento pago à superfície e nos siloautos, de forma a evitar o contacto com as máquinas de cobrança. Ficou também determinado o alargamento em dez dias úteis do prazo de pagamento das faturas da água de março e abril, bem como a aplicação de um desconto de 50% no valor da fatura a todos os munícipes com carência económica comprovada e em virtude da pandemia.

