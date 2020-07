Covilhã lança projeto para reciclagem de máscaras a partir das escolas

Hoje às 15:47 Facebook

A Câmara da Covilhã vai lançar um projeto que visa implementar novas soluções para vestuário em fim de vida e que inclui a reciclagem de máscaras a partir das escolas do concelho. Em comunicado, o município liderado por Vítor Pereira explica que o objetivo é desenvolver um sistema inovador de economia circular têxtil amigo do ambiente e que o projeto avança numa parceria com a plataforma TO-BE-GREEN.

"Trata-se de uma solução nova para o vestuário em fim de vida, permitindo o seu descarte, partilha e valorização através de lojas sociais, «upcycling» e reciclagem (downcycling), incluindo o módulo «COVID FREE» para o tratamento de máscaras sociais de proteção covid-19 por alunos do 2.º, 3.º ciclo e secundário das escolas do concelho da Covilhã", lê-se no comunicado.

Segundo a informação, a vertente das escolas avança no próximo ano letivo com a colocação de contentores adequados à saída das escolas onde os alunos poderão entregar as suas máscaras individuais em fim de vida para posterior recolha e tratamento por parte da TO-BE-GREEN.

