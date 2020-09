Covilhã recebe Festival da Cherovia com programa maioritariamente online

Hoje às 17:55 Facebook

A 13.ª edição do Festival da Cherovia realiza-se de quinta-feira a domingo, na Covilhã, e apresenta um programa maioritariamente online com iniciativas que visam promover este produto gastronómico que faz lembrar uma cenoura branca.

Este ano, o evento volta a contar com gastronomia, tertúlias, música e dança, trocando, na maioria das ações, as ruas do centro histórico da cidade pelas plataformas digitais, face à pandemia provocada pela covid-19.

Além disso, o festival também vai agregar algumas iniciativas presenciais, que seguirão sempre as regras vigentes, segundo garante a organização a cargo da Banda da Covilhã, Câmara da Covilhã e Associação Cultural Deserturna, em parceria com a Covilhã Eventos e com a Confraria da Cherovia e da Panela do Forno.

