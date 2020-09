Covilhã: três jovens detidos por sequestrarem e agredirem um homem

Hoje às 13:29 Facebook

A Polícia Judiciária da Guarda identificou e deteve, na Covilhã, Castelo Branco, três jovens fortemente indiciados pela prática de vários crimes graves, motivados pela tentativa de cobrança de uma pequena dívida acumulada por consumo de estupefacientes.

A vítima, com a idade de 30 anos, servente da construção civil, consumidor habitual de produtos estupefacientes, foi sequestrada no interior da sua própria residência, no concelho da Covilhã, em Castelo Branco, ao início da noite de domingo, dia 30 de agosto, onde foi amarrada e barbaramente agredida, a murro, pontapé e também com a projeção de vários objetos sólidos.

