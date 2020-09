Hoje às 01:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Covilhã vai ter um dos 24 polos da Rede de Inovação para a Agricultura (RIA) que serão distribuídos por vários pontos do país e visam responder aos desafios do futuro no setor.

O polo da Covilhã, ligado à área da fruticultura, ficará localizado na zona da Quinta dos Lamaçais (Teixoso e Sarzedo) e é o único a ser criado na Beira Interior (distritos da Guarda e Castelo Branco), apurou o JF.

Leia mais em Jornal do Fundão