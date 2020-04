Dois projetos da UBI financiados para combater Covid-19

Hoje às 15:03 Facebook

Dois projetos do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior vão estudar a imunidade de grupo e métodos de diagnóstico mais rápido da SARS-CoV-2. Vão ser financiados no âmbito do fundo de apoio Research4COVID-19, criado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica.

O projeto CheckImmune, liderado por Miguel Castelo-Branco, vai fazer um estudo transversal para avaliação da imunidade de grupo na Beira Interior (distritos de Castelo Branco e Guarda). Os dados vão permitir o estudo e controlo de doentes, grupos de risco e população geral para regresso à vida ativa e preparação do inverno 2020-2021. A iniciativa recebeu um financiamento de quase 28750 euros.

"Track and trace COVID-19" é a designação do projeto de Carla Cruz, que obteve um financiamento de 28700€ e pretende desenvolver um método de diagnóstico rápido para a deteção do SARS-CoV-2, que possa funcionar como uma alternativa mais rápida e eficaz aos clássicos métodos de PCR. O projeto está ainda em destaque por ter alcançado a classificação mais alta entre todos os aprovados no Research4covid-19.

