Estância de esqui da Serra da Estrela reabre com novas regras

Célia Domingues Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ocupação da telecadeira por uma só pessoa, aquisição do "forfait" online e ministração de aulas de esqui individuais fazem parte das novas medidas para fazer face à epidemia na estância de esqui da Serra da Estrela que recebeu luz verde da Direção Geral de Saúde.

A estância abriu esta segunda-feira com uma pista com neve suficiente e para durar. Quem estiver na estância deve usar máscara, que será oferecida à entrada. "No atendimento e aluguer de materiais não deverá estar mais do que quatro pessoas e haverá um corredor de saída e outro de entrada", diz Carlos Varandas, diretor da única estância onde se faz esqui em Portugal.

"Vamos tentar repetir os alertas às pessoas para manterem o afastamento e evitar que se cruzem tanto na cafetaria como à chegada", acrescenta. Para evitar filas, os forfait (que permitem a utilização das telecadeiras e acesso às pistas) só podem ser adquiridos on line. "Todo o material alugado, desde o esqui, as botas e o bastão serão desinfetados após utilização. Quanto aos capacetes, vamos introduzir um revestimento interior ue será retirado após ser usado Vamos reduzir ao mínimo os riscos e aumentar ao máximo a segurança das pessoas", assegura aquele responsável.