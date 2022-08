Fogo na Covilhã e Manteigas continua "com grande intensidade"

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

O incêndio que deflagrou no sábado na localidade de Garrocho (Covilhã) arde com "grande intensidade", nos distritos de Castelo Branco e da Guarda, tendo já provocado nove feridos ligeiros, afirmou esta terça-feira a Proteção Civil.

"O incêndio está a arder com grande intensidade", localizando-se quer no distrito de Castelo Branco, em Verdelhos (Covilhã), quer no distrito da Guarda, na localidade do Sameiro, concelho de Manteigas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

As duas localidades estão a uma distância de cerca de dez quilómetros, situando-se na fronteira entre os dois distritos.

Desde o início do incêndio, contabilizam-se nove feridos ligeiros, acrescentou a mesma fonte.

Durante a tarde, foi necessário retirar 26 pessoas de Verdelhos para casas de familiares e cortar a estrada municipal 501, de acesso a essa mesma localidade, referiu fonte do CDOS.

Às 19.30, combatiam este incêndio 735 operacionais, apoiados por 233 viaturas e oito meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.

O vice-presidente da Câmara da Covilhã disse hoje de manhã à agência Lusa que o incêndio já consumiu cerca de três mil hectares de floresta e mato no concelho.