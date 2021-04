GNR identifica três pessoas por burla com imóvel penhorado na Covilhã

Hoje às 14:59 Facebook

A GNR identificou um homem e duas mulheres, suspeitos de terem proposto a venda de um imóvel penhorado para enganarem as vítimas, no concelho da Covilhã, em Castelo Branco.

Com idades entre 28 e 48 anos, os três suspeitos foram constituídos arguidos, estando indiciados pelos crimes de burla e falsificação de documentos. Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco, explica que as diligências policiais foram realizadas através do Posto Territorial do Teixoso, na passada segunda-feira.

