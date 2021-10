Guerra à exploração de lítio na Serra da Argemela

Madalena Ferreira Hoje às 22:04 Facebook

População quer reapreciação da lei que ignora estudos de impacte ambiental e encurta distância entre a atividade mineira e as comunidades.

Pela enésima vez, 150 pessoas das aldeias situadas no sopé da Serra da Argemela, concentraram-se na localidade de Barco, Covilhã, em protesto contra a iminente exploração de lítio na região.

No momento em que o relatório de avaliação ambiental do programa de prospeção e pesquisa de lítio entrou em período de consulta pública, o Grupo de Preservação da Serra da Argemela (GPSA) saiu à rua para pedir a reapreciação do chamado decreto-lei mineiro na Assembleia da República.

"À luz da nova lei aprovada em maio, o contrato de exploração pode ser assinado já sem que sejam conhecidas as conclusões sobre o impacto ambiental e isto é como comprar um carro sem o ver", referiu o porta-voz do grupo Alfredo Mendes.

Preocupada com o efeito das poeiras nas povoações e da poluição do rio Zêzere, a população manifestou-se contra a legislação que também encurta para um quilómetro a distância entre o local da exploração e as residências. "Um quilómetro não é nada porque a serra está a uma quota mais alta e muito rapidamente deixamos de poder abrir as janelas", referiu ainda Alfredo Mendes.

Autarcas repudiam exploração

Ao lado de cartazes com palavras de ordem contra o Ministério do Ambiente e a mineração, o vereador do ambiente da Câmara da Covilhã manifestou apoio às reivindicações populares. "Quer a exploração de lítio, quer a perda de qualidade de vida das pessoas têm o nosso parecer negativo", resumiu Serra dos Reis.

Posição idêntica está plasmada num documento de repúdio assinado por 21 presidentes de junta dos concelhos da Covilhã e do Fundão invocado há dois anos na Assembleia da República quando foi aprovada uma resolução contra a atividade mineira naqueles concelhos. "Já temos o péssimo exemplo de outras minas, nomeadamente da Panasqueira", concluiu o autarca.