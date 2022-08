Homem morre atropelado na Covilhã

JN/Agências Hoje às 00:45 Facebook

Um homem de cerca de 70 anos morreu, na noite de terça-feira, vítima de um atropelamento na localidade do Teixoso, concelho da Covilhã, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, o acidente ocorreu no eixo TCT e o alerta foi dado às 2.0:47 horas, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

Nesta ocorrência estiveram mobilizados operacionais dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, a equipa da VMER e elementos da GNR.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela GNR.