Hospital da Covilhã disponibiliza testes antes do Natal e do Ano Novo

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), que tem sede na Covilhã, vai disponibilizar em regime de casa aberta testes de rastreio à covid-19 nos dias antes do Natal e da passagem do ano.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o CHUCB especifica que esta medida tem caráter "excecional" e que os testes serão realizados no "drive-thru" do Hospital Pêro da Covilhã, em horários preestabelecidos.

Segundo a informação, a população em geral poderá ali realizar testes nos dias 22, 23, 26 e de 27 a 30 de dezembro.

Nos dias 22 e 23 de dezembro o regime casa aberta funciona entre as 11 horas e as 12.30 horas. Já no dia 26 funcionará entre as 8 horas e as 12 horas. De 27 a 30 de dezembro estará disponível entre as 11 horas e as 12.30 horas.

O CHUCB lembra que esta medida visa dar resposta a uma necessidade de oferta que se está a verificar e também pretende contribuir para "evitar uma excessiva e desnecessária afluência de utentes ao serviço de urgência do hospital, por forma a não comprometer a assistência médica urgente/emergente aí prestada".