Incêndio de grande dimensão alarma a população na Covilhã

Célia Domingues Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

É a segunda vez este verão que os habitantes da aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, fica, alarmados ao avistar as chamas na floresta. Esta tarde, um incêndio perto das Minas da Panasqueira está a ser combatido por quase duas centenas de operacionais, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo Marta Pereira, habitante em Sobral de São Miguel, aldeia vizinha de São Francisco de Assis, o fogo não está a ameaçar habitações. "Temos algum receio é com o vento. Se mudar, pode levar o fogo por onde já andou este ano também, durante três dias, no final de julho. Nessa altura não houve prejuízos, para além de colmeias, palheiros e oliveiras. Esperemos que não se aproxime das aldeias", refere ao JN.

O alerta foi dado às 14.25 horas, para um foco de incêndio numa zona de mato, onde já estão também perto de meia centena de viaturas e 11 meios aéreos num território de difíceis acessos.

Entretanto, um segundo foco de incêndio surgiu também na localidade vizinha de Barroca Grande, já em povoamento florestal, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Mais a sul no distrito, nomeadamente na Ramalhosa (Sertã), também lavra um fogo, que está a ser combatido por 40 operacionais com 11 viaturas.