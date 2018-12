As histórias de uma Covilhã muito desconhecida

Hoje às 15:37 Facebook

Quantas pessoas sabem que, nos finais do século XIX, existiu o Banco da Covilhã, criado por negociantes endinheirados do Porto, num dos períodos mais áureos da indústria dos lanifícios?

E que, logo após o fim da Monarquia e a proclamação da República, em 1910, um grupo de cidadãos covilhanenses lançou e formalizou uma petição ao ministro do Interior do então governo provisório do país, a exigir a independência da Covilhã de Castelo Branco, elevando a cidade serrana a "capital da província da Beira Baixa"?

