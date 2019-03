Hoje às 16:19 Facebook

Os autocarros de transporte urbano que circulam na zona do Hospital da Covilhã vão passar a entrar e parar dentro do perímetro hospitalar, medida que entra em vigor no próximo mês de setembro.

Em comunicado, o hospital esclarece que, antes mesmo dessa mudança, será implementada outra alteração que se prende com o local de paragem dos autocarros.

