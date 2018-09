Chamas na Covilhã controladas, parque de campismo vai reabrir

Hoje às 18:17 Facebook

O incêndio que deflagrou este sábado na zona da Covilhã, distrito de Castelo Branco, está controlado e em fase de rescaldo e vigilância, segundo o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.

O incêndio que deflagrou este sábado à tarde levou a que o Parque de Campismo do Pião fosse evacuado mas, segundo o autarca, "por mera cautela", e as cerca de 50 pessoas que estavam no espaço vão poder voltar.

"Foi evacuado por mera cautela, embora o fogo estivesse longe. Por uma questão de precaução entendemos que era prudente" e as pessoas foram levadas para a Varanda dos Carqueijais, "um pouco mais acima", devendo regressar ao parque "dentro de meia hora", disse o auarca, por volta das 17.45 horas.

Vítor Pereira disse à Lusa que foram mobilizados cerca de 180 homens, com 51 viaturas, apoiados por oito meios aéreos para combater o fogo.

Não se registaram danos pessoais e não foram atingidas habitações, acrescentou.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco já tinha dito à agência Lusa que o Parque de Campismo do Pião fora evacuado e que a Estrada Nacional 339 também fora cortada ao trânsito. Vítor Pereira disse à Lusa que a via irá abrir em breve.

O autarca espera agora que uma boa operação de rescaldo e a chegada da noite resolvam definitivamente o incêndio.

O incêndio deflagrou às 14.42 horas e às 17 horas tinha uma frente e lavrava numa zona de mato e floresta.