GNR resgata cão de dois meses encurralado numa rocha no rio Zêzere

A GNR de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã, resgatou, no sábado, um cão de dois meses que estava encurralado numa rocha no meio do rio Zêzere, em Boidobra, no concelho da Covilhã.

Os militares deslocaram-se ao local após uma denúncia e encontraram o animal encurralado numa rocha, "tendo de imediato entrado no rio e resgatado o cachorro com sucesso", lê-se num comunicado da GNR.

O cão, com cerca de 2 meses, não apresentava qualquer ferimento e foi entregue a uma família de acolhimento temporário, através da Associação Protetora de Animais da Covilhã.