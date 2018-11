Já há hotéis esgotados para a passagem de ano

Hoje às 00:28 Facebook

A Covilhã, principal porta de entrada da Serra da Estrela, continua na primeira linha dos destinos mais procurados pelos turistas, principalmente nacionais, nesta época do ano.

A chegada dos primeiros nevões, nas duas últimas semanas, fez disparar as reservas dos hotéis da cidade e da montanha. Alguns estiveram mesmo cheios. Um quadro que, de resto, se irá repetir no Natal e na passagem de ano. Conforme o Jornal do Fundão apurou, a cerca de dois meses do novo ano, algumas das principais unidades hoteleiras já tinham lotação esgotada para o "réveillon".

