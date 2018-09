Moderno Sport Hotel deverá abrir em outubro na Covilhã

Hoje às 18:32 Facebook

O antigo Covilhã Parque Hotel, localizado na zona do Jardim Público, levou uma reviravolta quase total, graças a um importante projeto de requalificação que representa um investimento de mais de um milhão de euros.

A unidade hoteleira, situada em pleno centro da cidade, foi reconvertida em Sport Hotel, direcionado para este setor específico, em especial para as atividades lúdico-desportivas mais marcantes da região, em particular os desportos de montanha e da neve, mas também o ciclismo (com aluguer de bicicletas), e o futebol, modalidade que tem também grande tradição e relevância na Covilhã, procurando, desta forma, dar mais um contributo para valorizar o destino Serra da Estrela.

