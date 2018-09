UBI atribuiu o maior número de bolsas do +Superior

Hoje às 14:42 Facebook

Em 2017/2018, 530 estudantes da UBI beneficiaram do +Superior, sendo que, em 2016/2017, foram 457 e, no ano 2015/2016, 291.

Os dados divulgados pela Direção-Geral de Ensino Superior mostram que a academia ubiana é a instituição, entre as 16 abrangidas, onde melhor se cumprem os propósitos do programa, promovendo a vinda de estudantes para o Interior, "que beneficiam ainda de um ensino de qualidade internacional, numa cidade com um custo de vida inferior ao que acontece no Litoral", explica a UBI.

