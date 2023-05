Jovem da Covilhã vence concurso de escrita sobre crise climática

JN Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem da Covilhã venceu a 3.ª edição do concurso "Escrever é Viver", organizado pelo Instituto Multimédia, no Porto, e subordinado ao tema da crise climática.

Lua Afonso, do Agrupamento de Escolas Lã e a Neve, da Covilhã, levou o primeiro prémio com o texto "Não há corpo B". O segundo prémio foi atribuído a Fernando Lucas Cruz, do Agrupamento de Escolas de Valpaços, e o terceiro a Íris Serrão, do mesmo estabelecimento de ensino da Covilhã.

A terceira edição do concurso organizado pela escola profissional Instituto Multimédia, no Porto, foi dirigido a jovens do terceiro ciclo das escolas do Norte e Centro do país, e contou com a participação de mais de 180 jovens. O júri foi presidido pelo escritor João Pedro Mésseder.

PUB

O e-book resultante da seleção dos melhores textos a concurso pode ser consultado aqui.