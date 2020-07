Mais de 313 operacionais e 14 meios aéreos combatem fogo na Covilhã

JN/Agências Hoje às 18:57 Facebook

Mais de 313 operacionais e 14 meios aéreos estão a combater às 19 horas desta quarta-feira um fogo que deflagrou, às 14.43 horas, em Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã. O vento e a proximidade às aldeias são as principais preocupações.

Segundo a fonte, o fogo tem uma frente ativa e progride numa zona de povoamento florestal paralela à aldeia, não havendo informação de casas ameaçadas.

Às 19 horas, estavam no teatro de operações 313 operacionais de várias corporações de bombeiros e 14 meios aéreos.

Fogo próximo de aldeias

O vento e a proximidade das chamas à aldeia de Sobral de S. Miguel, Covilhã, são as principais preocupações no combate ao fogo que deflagrou esta tarde naquela localidade, disse à Lusa o presidente da câmara.

"Estamos a falar de um incêndio que está muito próximo da povoação e, como o vento muda de direção com muita facilidade, teme-se que uma projeção possa agravar a situação ou até trazer o fogo para dentro da aldeia. Mas, por ora, não temos casas em risco", afirmou Vítor Pereira, que está acompanhar a evolução do combate às chamas no local.