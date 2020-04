Mutualista Covilhanense ganha concurso "Gulbenkian Cuida" para apoiar idosos

Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Mutualista Covilhanense vai implementar, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, um projeto que visa ajudar a população idosa do concelho da Covilhã, durante a pandemia e até final de 2020. Chama-se "Cuida com amor - Protege com afeto" e foi um dos 69 projetos nacionais selecionados no concurso "Gulbenkian Cuida", cujos resultados foram divulgados esta quinta-feira.

Através da iniciativa, em parceria com o Instituto de Segurança Social, a Fundação Calouste Gulbenkian distribui 1,2 milhões de euros pelo país, para apoiar organizações da sociedade civil que prestam apoio aos idosos, um dos grupos de maior risco no âmbito da doença Covid-19.

O projeto da Mutualista Covilhanense, o único contemplado no concelho da Covilhã, deverá arrancar em maio e vai contar com um apoio de vinte mil euros para executar as medidas, o valor máximo atribuído pela fundação. Entre as medidas do projeto, que se destina ao apoio a idosos, estão videoconsultas médicas, uma linha de contacto direta para apoio psicossocial, cuidados de saúde ao domicílio e ainda uma bolsa de voluntariado para auxiliá-los em tarefas do dia-a-dia.

"É um projeto transversal a toda a instituição, dado que envolverá o Gabinete de Ação Social, o Centro Clínico, a Farmácia, a Unidade Móvel de Saúde e o Serviço de Apoio Domiciliário", explica Nelson Silva, presidente da direção.

Leia mais em Jornal do Fundão