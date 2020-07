Mutualista Covilhanense lança Programa de Emergência Social

Hoje às 18:33 Facebook

A Mutualista Covilhanense vai lançar o programa "SOS covid-19", que se destina a ajudar pessoas e famílias a quem a crise pandémica retirou rendimentos essenciais, anunciou a instituição.

Em comunicado, a Mutualista Covilhanense refere que o programa vai ser implementado entre setembro e o final de 2021, e que vai atuar nas áreas de psicossocial, emprego e saúde.

Uma das medidas do projeto tem o nome de "SOS Apadrinhamento" e consiste na criação de uma bolsa de empresas e de particulares disponíveis para "apadrinhar" agregados familiares durante três ou seis meses, renováveis se necessário, de modo a auxiliar no pagamento de despesas como contas de água, luz, mensalidades de creche e atividades de tempos livres, material escolar para o regresso às aulas ou consultas no dentista.

