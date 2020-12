Os melhores do Mundo em filmes turísticos estão em Tortosendo

Madalena Ferreira Hoje às 15:15 Facebook

Produtora "Lobby", com sede na Covilhã, venceu o prémio do Comité Internacional de Filmes de Turismo em Viena.

"Começámos com dinheiro emprestado e sem equipamento. Nem um tripé", recordou divertido Telmo Martins, o CEO da produtora que há 14 anos nasceu no Beira Interior e na quinta-feira ganhou fama mundial.

A empresa "Lobby", sediada em Tortosendo, a histórica freguesia industrial da Covilhã, foi galardoada pelo Comité Internacional de Filmes de Turismo (CIFFT), em Viena de Áustria, por ter realizado a melhor curta-metragem do Mundo na categoria de serviços turísticos. A distinção foi atribuída a um filme de 10 minutos encomendado pela administração do hotel de luxo "Vidamar" de Albufeira, Algarve, depois de avaliado em 14 festivais realizados anualmente em quatro dos cinco continentes. "É cinema puro", evidenciou o realizador da película que arrecadou uma espécie de Oscar na mais importante competição do género do Mundo.