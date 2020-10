Parte de chaminé industrial cai após ser atingida por grua na Covilhã

Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Parte de uma chaminé industrial desativada da antiga Tinturaria, junto à rotunda do Rato, na Covilhã, caiu, esta quinta-feira de manhã, depois de uma grua, que ali estava para reabilitação de um imóvel, ter embatido na estrutura.

Com a colisão no topo da chaminé, alguns tijolos caíram para a via pública, causando danos em dois carros que estavam ali estacionados.

Técnicos da Câmara deslocaram-se ao local e verificaram que algumas pedras no cimo da chaminé ficaram soltas, pelo que vão ser retiradas.