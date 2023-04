Plataforma da A23 e A25 promove buzinão na Covilhã

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

A Plataforma P'la Reposição das Scut na A23 e A25 promove um buzinão, dia 10 de maio, na Covilhã, contra a ausência de resposta do Governo sobre o reivindicado fim das portagens naquelas vias.

O conjunto de entidades que compõem a Plataforma, que pede e eliminação das portagens nas autoestradas do interior, sublinha, em comunicado, que a iniciativa pretende ser "um alerta" para a opinião pública e uma forma de transmitir informação sobre a manifestação agendada para dia 20, em Lisboa.

O buzinão está marcado para 10 de maio, na Covilhã (distrito de Castelo Branco), com saída do Campo das Festas e chegada à rotunda junto ao Complexo Desportivo, depois de serem percorridas algumas ruas da cidade.

"Face à ausência de resposta do Governo aos sucessivos pedidos de informação sobre o processo de reposição das Scut [sem custo para o utilizador] na Beira Interior (A23, A24 e A25), a Plataforma decidiu realizar um buzinão de alerta da opinião pública e de informação sobre a realização da Embaixada da Beira Interior a Lisboa", informam os promotores, na mesma nota, enviada à agência Lusa.

Este mês a Plataforma salientou que, após uma reunião, em fevereiro, com o ministro das Infraestruturas, este apresentou uma base de trabalho para uma redução do preço das portagens na ordem dos 20%, proposta que mereceu "o veemente desacordo [da Plataforma] por ser insuficiente e não responder a uma perspetiva de eliminação das portagens a curtíssimo prazo no Interior".

A Plataforma defende que a eliminação das portagens nas autoestradas A23, A24 e A25 "é uma urgência e é uma medida de bom senso para a vida económica e social do Interior".

Relembra também que é uma promessa eleitoral feita pelo primeiro-ministro, em campanha eleitoral, e por outros membros do Governo.

A Plataforma P'la Reposição das Scut nas autoestradas A23 e A25 integra sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda - a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.